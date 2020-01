Una volta contattato telefonicamente, però, l’inviato ha raccontato un’altra versione dei fatti: il servizio infatti non riguardava lo spaccio di droga nella zona e lui non è stato vittima di aggressione.



"Eravamo lì per fare un servizio sullo sfruttamento del lavoro straniero e di italiani. Ci eravamo già stati qualche anno fa e siamo tornati per documentare la situazione attuale. L'atmosfera in realtà era molto serena, abbiamo parlato tranquillamente e c'erano anche persone che ci hanno chiesto di fare dei selfie. Siamo andati via dopo aver dato la possibilità di spiegarci il loro punto di vista, ma tutto si è svolto in modo tranquillo senza alcun tipo di complicazione".



Sempre dal casertano, Luca Abete ci ha documentato ieri sera un altro fatto increscioso che riguarda un deposito di auto abbandonate a Capua.