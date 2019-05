La Juve perde con l'Atletico Madrid: l'ironia della rete

La Juve è l'unica squadra in cui a buttarsi sono i difensori... #Juve

Le Dirette Rai della #ChampionsLeague in chiaro: Juve M. United 1-2 Young Boys Juve 2-1 Atletico Madrid Juve 2-0 #Juve #UCL #AtleticoJuve

La #Juve è capace di grandi secondi round, come un anno fa a Madrid (dopo lo 0-3 con il Real) e nel 2016 a Monaco di Baviera (dopo il 2-2 con il Bayern): solo che è sempre uscita. #AtleticoMadridJuve

La sconfitta della Juventus a Madrid contro l'Atletico ha gettato nello sconforto i tifosi juventini, che ora sperano nel miracolo della partita di ritorno allo Stadium, ma ha rinvigorito il resto dei tifosi. Perché se c'è una cosa che unisce l'Italia più di Sanremo è la Juve o meglio l'odio per essa. E quindi ecco fioccare in rete meme e sfottò di ogni tipo. Abbiamo girovagato un po' su Twitter e selezionato i più divertenti.





Tornando a parlare della partita, la squadra di Massimiliano Allegri sembra non essere mai riuscita a imporre il suo gioco e, anzi, ha subito l'aggressività dell'Atletico di Simeone, il vero protagonista del match.

Già, perché mentre in campo i suoi giocatori annichilivano la Juve, è fuori dal rettangolo di gioco che si è tenuto il vero spettacolo. Il protagonista, infatti, come prevedibile, è stato lui e solo lui: il Cholo, con la sua esultanza.