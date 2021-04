La Rai non fa sconti anche le onlus pagano il canone speciale

Nuovo appuntamento con “Rai Scoglio 24” (il canale di Striscia “dedicato” alla Rai) con l’inviato Pinuccio che si occupa di canone speciale, quello maggiorato dovuto dai locali aperti al pubblico. Ma non solo.

«Paghiamo anche noi il canone speciale, ma non siamo un albergo o un ristorante», spiega Francesca Faruffini di Unitalsi Genova, che gestisce Casa Paola, struttura che fornisce gratuitamente accoglienza alle famiglie in difficoltà che hanno bambini malati, in cura all’ospedale Gaslini. «Risparmiare sul costo del canone ci permetterebbe di pagare una bolletta del gas in più», aggiunge Faruffini.