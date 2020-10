Lesbo: nuovo campo profughi, stesso (intollerabile) degrado

Più volte negli ultimi mesi si erano verificati incendi che avevano evidenziato una situazione di tensione, che il Covid non ha fatto altro che acuire.



L'incendio dello scorso settembre ha messo in fuga migliaia di persone, che si sono ritrovate sfollate persino da quel campo tutt'altro che ospitale.



Alcune di esse, soprattutto minori, sono state accolte da Paesi dell'Unione Europea, altre sono state ricollocate in un nuovo campo, sempre a Lesbo, costruito alla svelta su un ex poligono di tiro. La struttura, però, ricorda il degrado di quello di Moria: le persone lavano se stesse e i propri figli in mare perché non ci sono docce, i bagni chimici sono pochi e il cibo viene distribuito una volta al giorno.



Ecco perché questa sera Striscia la notizia tornerà a parlare del caso.



A tutto ciò si aggiunge il disagio provoato dalle piogge delle ultime ore che hanno completamente allagato il campo.



Now it happened what many people warned about: Heavy rain and wind hit the new camp on #Lesvos. And this is only the beginning since winter time is coming up soon. Almost 8000 refugees stuck their at the moment, among them many children, elderly and sick people. #Moria #KaraTepe pic.twitter.com/CnYuhFxR3S