A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda la seconda parte (vedi prima parte) dell’inchiesta di Luca Abete sui parcheggiatori abusivi a Napoli. L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci si trovava a piazza Mercato per intervistare un abusivo che, dopo averlo deriso e insultato, l’ha anche schiaffeggiato. E non è stato l’unico a offendere l’inviato di Striscia.