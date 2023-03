Luca Abete: «Il futuro non fa paura»

L’inviato di Striscia la notizia riparte con #NonCiFermaNessuno, un tour motivazionale in dieci tappe rivolto agli studenti alle prese con le incertezze del domani. Ospite della prima tappa Ezio Greggio.

«La nostra mission è incoraggiare i ragazzi a valorizzare i propri talenti superando il loro nemico principale: la paura», ha spiegato Luca Abete presentando la nona edizione della campagna sociale #NonCiFermaNessuno, il cui claim scelto per l’edizione 2023 è Il Futuro non fa paura. Il tour motivazionale, in partenza martedì 28 marzo dall’Università degli studi “Federico II” di Napoli, è rivolto agli studenti che sono alle prese con le incertezze del domani. L’Ospite d’onore della prima tappa è lo storico conduttore di Striscia la notizia Ezio Greggio, in collegamento da remoto per l’occasione.

Dieci tappe in giro per l’Italia per Luca Abete

Sono previste dieci tappe da Nord a Sud dell’Italia con gran finale il 16 maggio all’Università degli studi “La Sapienza” a Roma. Incontri in aula con gli studenti, interventi di personaggi noti, il racconto di storie di resilienza. Questo è il menù dei talk. «In tanti vedono il futuro come un mostro temibile più che come un grande alleato con il quale giocare, confrontarsi e crescere», spiega Abete. «Speriamo di riuscire a illuminare quella strada che oggi appare buia e invece può rappresentare l’inizio di un viaggio strepitoso per tanti».

#NonCiFermaNessuno, tante iniziative sociali durante la campagna. Oltre al futuro dei giovani anche green e spreco di cibo

I talk, però, non sono unilaterali. Sono infatti previsti momenti in cui gli studenti possono raccontare il proprio trascorso. E per valorizzare le storie di resilienza che nascono nelle università, in ogni tappa verrà assegnato a uno studente il Premio #NonCiFermaNessuno, giunto alla sua terza edizione. Ma non solo. Spazio anche ad azioni solidali concrete come la call to action GIOCA&DONA, un webgame gratuito online che permette agli studenti di sfidarsi a Super Foody raccogliendo pasti da donare alla onlus Banco Alimentare che #NonCiFermaNessuno sostiene da otto anni. E ancora, semaforo verde per iniziative green: l’obiettivo del 2023 è rendere sostenibili i numerosi punti ristoro degli atenei installando distributori automatici.

E chi non può essere presente di persona può seguire gli eventi sulle frequenze di R101, la radio ufficiale del tour. Ecco il calendario completo di #NonCiFermaNessuno (che tra i vari riconoscimenti vanta la Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il patrocinio morale della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, CRUI).

28 Marzo – Napoli – Università degli studi “Federico II”

30 Marzo – Cassino – Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale

4 Aprile – Chieti – Università degli studi “Gabriele D’Annunzio”

13 Aprile – Potenza – Università della Basilicata

18 Aprile – Milano – Università degli studi di Milano Statale

19 Aprile – Parma – Università degli studi di Parma

8 Maggio – Messina – Università degli studi di Messina

15 Maggio – Firenze – Università degli Studi di Firenze

16 Maggio – Roma – Università degli studi “La Sapienza”