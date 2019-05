Mara Venier e il caffeuccio proibito

Come ogni settimana anche ieri le regine della domenica, Barbara d’Urso e Mara Venier, sono andate in onda con i rispettivi programmi.



Le due trasmissioni si contendono sempre il pubblico della domenica pomeriggio, tanto che da alcuni mesi la D’Urso ha posticipato l’orario della sua messa in onda, scegliendo di iniziare nel momento in cui DomenicaIn volge al termine.



Il fatto che tra le due non scorra buon sangue è cosa risaputa e ogni momento è buono per lanciarsi qualche frecciatina.



Ieri pomeriggio però Mara Venier è andata a toccare Barbara d’Urso dritta al cuore: il suo caffeuccio.



Quando infatti Stefano De Martino e Fatima Trotta hanno chiesto alla conduttrice di poter bere un caffè, la Venier ha prontamente risposto “qui il caffè non lo posso nominare perché c’è un’esclusiva del caffè. io posso offrirti un tè, una camomilla, qualcos’altro, ma quella cosa lì non si può nominare”.



Una chiara frecciatina verso la collega, la quale ha fatto del ‘caffeuccio’ uno dei suoi principali motti.



La Venier ha concluso offrendo del tè ai suoi ospiti. Ma come l’avrà presa Barbara?