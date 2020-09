Mauro Corona dà della gallina a Bianca Berlinguer, ecco il video

Mauro Corona ha dato della "gallina"a Bianca Berlinguer e i social sono insorti. La conduttrice di Cartabianca e lo scrittore, opinionista fisso in trasmissione, hanno litigato in diretta durante un collegamento cui ha assistito un divertito Claudio Amendola. Ripreso dalla Berlinguer, che non voleva si facessero nomi di alberghi per evitare di incorrere in pubblicità sgradite, Corona è esploso: "Da stasera la trasmissione se la conduce da sola, gallina. Stia zitta, gallina! ". Immediata la reazione della giornalista: "Non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultandomi mentre conduco la trasmissione. Non si permetta di dirmi gallina".

La scena è diventata subito argomento di discussione sui social, in particolare su Twitter dove l'hashtag "Corona" è rimasto in tendenza fino a questa mattina.



In molti hanno reputato sessista l'atteggiamento di Mauro Corona e lo hanno associato anche a un altro episodio che si era verificato a Dimartedì, quando Concita De Gregorio ha ripreso Alessandro Sallusti perché continuava a rivolgersi a lei chiamandola per nome mentre per parlare con gli altri ospiti - uomini - utilizzava il cognome.



Corona ha sbottato dicendo alla Berlinguer "Stia zitta gallina". Sallusti ha chiamato per nome la De Gregorio e per cognome gli ospiti uomini.

Abbiamo un esempio di insulto classico (associare le donne a oche, galline ecc.) e un esempio di sessismo strisciante e subdolo. — 𝓢𝓽𝓮𝓯𝓾𝔃༄ (@Stefy_1987) September 23, 2020

Sallusti e Corona sono la faccia della stessa medaglia: retrogradi e maschilisti, un modo ci sarebbe per evitarli: lasciarli a casa#ConcitaDeGregorio — Luisa#FR (@luisaauri) September 23, 2020

Per il popolo del web entrambi gli episodi sarebbero da condannare, ma mentre quello di Corona viene reputata un atteggiamento esplicitamente sessista, quello di Sallusti sarebbe più subdolo.Non è la prima volta che Mauro Corona e Bianca Berlinguer litigano in diretta. Più e più volte i due hanno battibeccato entrando di diritto nella nostra classifica dei Nuovi Mostri, ma anche in Spetteguless . L'ultima volta risale allo scorso giugno.