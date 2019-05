Mauro Icardi e Wanda Nara "scaldano" i social con scatti sexy

Negli ultimi giorni Mauro Icardi e la moglie, Wanda Nara, si sono mostrati sui social come mamma li ha fatti.



L’occasione è stata quella di uno shooting di coppia, a cura di un noto fotografo che ha ritratto i due in atteggiamenti molto intimi.



Le foto in bianco e nero postate sul profilo dell’attaccante dell’Inter e della moglie showgirl - e manager - hanno attirato i commenti "hot" dei loro numerosi follower che sembrano aver decisamente gradito la cosa.