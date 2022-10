Migranti, traffico di esseri umani: due arresti

Due bengalesi, poco più che trent’anni uno e l’altro poco più di venti, sono stati sottoposti a stato di fermo – convalidato anche dal gip – con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tortura, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.



Uno è stato fermato ad Agrigento, l’altro a Gorizia (dove nel frattempo era stato trasferito).



L’operazione della Squadra Mobile e le condizioni degli hotspot



Le torture e la prigionia affinché saldassero il conto

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento sono arrivati a identificare i due dopo aver sentito dei bengalesi che, nonostante avessero trovato all’hotspot i loro vessatori, sono riusciti a raccontare quanto avevano vissuto.Dall’inchiesta, coordinata dalla Dda di Palermo, è emerso che in bengalesi arrivavano a pagare fino a 10mila euro per il viaggio dal Bangladesh.- a Lampedusa non arrivano soltanto libici o egiziani, ma anche uomini e donne bengalesi - e cosìnei campi di detenzione. Sempre la Squadra Mobile di Agrigento è riuscita a rinvenire che: i proprietari dei campi di dentizione si affidano a connazionali di chi è in fuga, per far sì che venga garantita la vigilanza e per portare a termine le estorsioni di denaro, naturalmente pattuite prima della partenza. Questi campi di detezione riescono a contenere ancheAll’hotspot di Lampedusa i due erano arrivati a fine settembre. Stavano su un barcone differente rispetto a quello dove erano stati imbarcati i connazionali; i quali, secondo le inchieste,. La nostra Rajae , allo scoppio della guerra in Ucraina, aveva documentato come al confine con la Polonia c’era chi si approfittava della situazione per agire nell’ombra e alimentare la tratta.