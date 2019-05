Milly Carlucci: "Ho sentito Maria De Filippi, tanta stima"

Sembra che il clima sia assolutamente sereno tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, le due grandi protagoniste della "sfida" del sabato sera con Ballando con le stelle e Amici. Inoltre a quanto pare sarebbero avanzate le trattative di un incontro in diretta tra le due. Durante la puntata di Tale e quale show del 19 ottobre scorso Milly Carlucci aveva lanciato alla collega la proposta di diventare ballerina per una notte all’interno del suo programma, Ballando con le stelle. Dopo qualche settimana la Carlucci è tornata sull’argomento sottolineando di non aver mai ricevuto risposta dalla De Filippi. Subito è arrivata la replica di Maria che - dalle pagine del settimanale Chi - ha spiegato di non aver ricevuto nessun invito, ma allo stesso tempo ha aperto la possibilità di trovare una soluzione per essere ospite dalla Carlucci, nonostante la contemporaneità delle due trasmissioni.



Al momento attuale c'è il mistero assoluto. "La verità? - dice a Gay.it Milly Carlucci - Non lo so. Sono curiosa anch’io. Vedremo. L’importante è che si sia capito che non c’è nessuna acrimonia tra noi. Ognuno fa il suo lavoro come meglio può". Quello che è certo è che però tra le due ci sia stata una telefonata: "Nessun imbarazzo e tanta cordialità e, se posso, aggiungerei anche tanta stima", ha concluso la Carlucci.



Qualcosa bolle in pentola o è solo un modo per tenere alta l’attenzione?