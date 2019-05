Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) andrà in onda il servizio di Moreno Morello durante il quale, venerdì scorso, lui e la sua troupe hanno subito un’aggressione a Roma. L’inviato di Striscia stava indagando su una ingegnosa e molto intricata truffa on-line. La vittima era attirata nel tranello dal sogno di un guadagno “sicuro” molto consistente (più di 100.000 euro), ma in realtà avrebbe perso 3.600 euro. Arrivati a Roma per l’incontro decisivo, in un albergo vicino alla stazione Termini, Morello e la sua troupe sono stati aggrediti dai due complici: un sedicente profugo e un finto diplomatico, entrambi di origini africane. L’aggressione è avvenuta all’interno di un ascensore, dove uno dei due truffatori ha picchiato Moreno Morello, che ha riportato alcune escoriazioni al volto, e ha spinto e strattonato più volte il suo operatore video. L’aggressore, dopo aver rotto una telecamera, è scappato e si è dileguato nel mercato Esquilino. Sul caso indagano Polizia e Carabinieri.