Domani sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica “Paesi, paesaggi…”. Davide Rampello si trova a Ceresole d’Alba (Cuneo), comune situato nel territorio del Roero, su un altipiano argilloso e povero d’acqua. Qui ogni famiglia contadina un tempo aveva una peschiera per raccogliere l’acqua piovana che diventava anche un allevamento di pesci.



È il paesaggio che fa da sfondo alla storia di Giacomo Mosso, ultimo e forse unico allevatore della Tinca dalla gobba dorata di Ceresole d’Alba. Si tratta di un pesce prelibato, tipico del posto, dalla carne morbida e saporita che si pesca in primavera. Viene affumicato con legni pregiati e servito in molti modi, i più tipici dei quali sono fritto o marinato.