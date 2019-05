Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio torna tra le bancarelle di Piazzale Cuoco, a Milano, dove aveva già documentato l’esistenza di un vero e proprio mercato con molta merce rubata (vai al servizio del 2 novembre). Dopo la messa in onda del servizio di Striscia, anche le Forze dell’Ordine erano andate a controllare e, oltre a sequestrare più di 100.000 euro di materiale trafugato, avevano denunciato tre persone per ricettazione. Ma a distanza di poco più di un mese l’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha potuto constatare, girando fra le bancarelle con delle telecamere nascoste, che si continua a mettere in vendita merce rubata: sigarette, profumi, articoli per l’igiene intima… Insomma, tutto è rimasto come prima.