Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda una nuova intervista esclusiva a Massimiliano Caroletti, marito di Eva Henger, al centro della bufera scatenata dalle sue dichiarazioni sul presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte e di altri concorrenti dell’Isola dei Famosi. Caroletti, dopo l’intervista rilasciata ieri a Striscia (vai al video), torna davanti alle telecamere del Tg satirico di Antonio Ricci. Parla di presunte irregolarità e chiede spiegazioni a Magnolia, la casa di produzione dell’Isola dei Famosi. Dice Caroletti: «Grazie al vostro intervento Eva ha potuto parlare con il legale. Vorrei però sapere perché Magnolia in una lettera ha chiesto a Eva di prepararsi ad abbassare i toni nella puntata di ieri. Inoltre, ho chiesto a mia moglie perché ha detto quelle cose in diretta. Lei mi ha risposto che in una riunione con otto ragazzi dell’Isola, dopo aver già esposto ripetutamente il problema in settimana, il capo progetto le ha detto di andare in trasmissione a dirlo, altrimenti avrebbe potuto dirlo lunedì in studio… In pratica il capo progetto ha accennato al fatto che sarebbe stata eliminata».