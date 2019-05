Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Rajae Bezzaz presenta la nuova tappa della campagna per l’abbassamento dell’Iva sugli assorbenti in Italia. Come aveva già documentato il Tg satirico, nel nostro Paese, gli assorbenti non sono considerati un bene essenziale e, di conseguenza, hanno l’Iva pari al 22%. Un ennesimo caso di esasperazione della differenza di genere tra uomo e donna. Alla campagna di Striscia si sono uniti il ministro Beatrice Lorenzin, l’ex deputato Vladimir Luxuria, Selvaggia Lucarelli, Sandra Milo, Licia Colò, Dario Vergassola e molti altri volti noti dello spettacolo.