Ad appena due settimane dal lancio, continuano ad arrivare adesioni alla campagna nazionale di Striscia la notizia “No mozziconi a terra”, contro il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo.



Nel servizio in onda stasera (Canale 5, ore 20.35), il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo firma la petizione davanti all’inviato Luca Abete: così facendo, la perla della Costiera Amalfitana diventa il 10° comune ad aver aderito all’iniziativa lanciata dal tg satirico di Antonio Ricci.



Prima di Sorrento, l'ultimo Comune in ordine di tempo ad aver aderito alla campagna è stato quello di Firenze.