Nuove minacce di morte a Luca Abete su Facebook e Wikipedia

Minacce di morte via web. Si è ripetuto quanto già era accaduto due anni fa: l’inviato di Striscia la notizia Luca Abete è stato minacciato di morte con una pagina Facebook, intitolata “Luca Abete che prima o poi morirà ammazzato a Napoli”, e due modifiche su Wikipedia, una alla voce dedicata all’inviato, in cui era stata fissata la data della sua morte a domani, 24 gennaio; l’altra alla voce “Morti nel 2017”, dove era stato aggiunto il nome di Abete.

Ora la pagina Facebook è stata rimossa dal gestore, così come sono state ripristinate le corrette versioni su Wikipedia, ma ciò non diminuisce la gravità dell’accaduto.

Si tratta dell’ennesima intimidazione, che fa seguito alle tante minacce già pervenute a Luca Abete per le sue inchieste scomode in territori pericolosi.



L’inviato di Striscia ha commentato: «Queste inchieste si fanno sempre più difficili, anche per la diffusa campagna che tende a cancellare o a minimizzare quanto di illecito e illegale c’è a Napoli e ad accusare chi denuncia questi fenomeni di volere il male della città. Non c’è dubbio che Napoli sia una città ricca d’arte, storia e bellezza, ma purtroppo non è solo questo… e chi ne ignora il lato oscuro non fa certo il bene della città».



Il servizio andrà in onda domani sera a Striscia la notizia, Canale 5 ore 20.40.