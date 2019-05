Nuova intervista di Pinuccio a Stefano Rossi, direttore generale dell’ASL di Taranto, sulle irregolarità nelle gare di appalto in Puglia. Riguardo a quelle relative alla Pam Service (una cooperativa che ha partecipato a due importanti gare d’appalto), il direttore ha detto: «Abbiamo chiesto il parere del responsabile anticorruzione e avevamo segnalato ai NAS la situazione. Quella dipendente dell’ASL che era anche amministratrice della Pam Service mi risulta sia stata sanzionata disciplinarmente».

Pinuccio segnala poi un’altra gara d’appalto sospetta in cui è coinvolto un ex dipendente della Domus (la cooperativa che ha partecipato a un’altra gara del valore di 6 milioni di euro che con ogni probabilità verrà sospesa dopo le irregolarità denunciate da Striscia) che fa parte anche della commissione di valutazione di un’altra gara. Il direttore ha dichiarato: «Il dipendente si è già dimesso da componente delle commissioni. In ogni caso nei suoi confronti è partito un procedimento disciplinare e una sospensione».