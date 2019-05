Un nuovo boom di ascolti per la puntata di ieri, lunedì 21 novembre, di Striscia la notizia, dove è tornata alla conduzione la coppia storica composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Il Tg satirico di Antonio Ricci ha segnato il miglior risultato stagionale ed è il programma più visto dell’access prime time con 6.115.000 telespettatori e il 21.82% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, Striscia ha ottenuto il 24.84% di share. Alle 21.21, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 7 milioni e mezzo di telespettatori (7.478.014 telespettatori), il 26.23% di share e il 29.07% di share sul target 15-64 anni. La coppia, tornata dietro al bancone per il 23esimo anno consecutivo, ha commentato così l’ottimo risultato:



Ezio Greggio: «“Siamo la coppia più bella del mondo” dice un grande successo di Celentano e quella coppia siamo io e il mio socio Enzino. E poi diciamolo, la gente ci guarda perché siamo due sex symbol: ieri la Farnesina ha ricevuto le proteste di Brad Pitt e Leonardo DiCaprio perché, tornarndo insieme a Striscia, li abbiamo oscurati. Con Enzo ci vogliamo bene e lavoriamo in gran sintonia da 23 anni. Mi ha chiesto di sposarlo. Se in dote porta il suo cane Lucino, ci penso… Siamo la coppia più bella del mondo».



Enzo Iacchetti: «Gioia incontenibile per me, per Ezio, per Ricci e per tutta la squadra. Nessuno immagina il lavoro e la passione che tutti mettono in questo storico programma. Sarà un grande inverno!».