Palermo, sgomberato edificio dove è stata aggredita Stefania Petyx

Stamattina poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco e sanitari del 118, hanno sgomberato l'edificio in Via Giuseppe Savagnone a Palermo, dove sono stati aggrediti nei giorni scorsi Stefania Petyx e la troupe di Striscia la notizia. Lo stabile era occupato abusivamente da alcune famiglie.



L’inviata di Striscia la notizia si trovava nella struttura occupata per realizzare un servizio, ma ha ricevuto calci e pugni. Inoltre, durante l’aggressione, uno degli abusivi l’ha spinta giù dalle scale. L’inviata e la sua troupe sono stati trasportati dall’ambulanza in ospedale, dove sono stati medicati.



"Come promesso, giustizia è stata fatta. Sgomberati gli abusivi che a Palermo avevano aggredito la troupe di Striscia la Notizia. Grazie a tutti, a partire dalle forze dell'ordine". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno Matteo Salvini.