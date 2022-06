Ottimo risultato per Paperissima Sprint che ieri, martedì 28 giugno, è stato il programma più visto dell’access prime-time con 2.793.000 spettatori totali e il 16.23% di share, sorpassando il diretto competitor di Raiuno.



Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il varietà di Antonio Ricci condotto da Vittorio Brumotti, Mikaela Neaze Silva, Shaila Gatta e il Gabibbo ha ottenuto il 17.65% di share. Alle 21:24, Paperissima Sprint ha raggiunto picchi di 3.279.000 telespettatori, pari al 18.87% di share e al 20.08% sul target 15-64 anni.



Il direttore di rete Giancarlo Scheri: «Partenza davvero sprint per la nuova edizione di Paperissima, l’appuntamento estivo dell’access prime-time di Canale 5, ideato dal grande Antonio Ricci e condotto da Vittorio Brumotti, Mikaela Neaze Silva, Shaila Gatta e l’immancabile Gabibbo. L’audience sempre in crescita e la leadership della propria fascia confermano, ancora una volta, l’assoluta validità della proposta di un programma perfetto per tutta la famiglia e il costante affetto del pubblico dell’ammiraglia Mediaset. Grazie a tutto il team per l’ottimo lavoro. Bravi!»