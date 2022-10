Pedopornografia, seducevano ragazzini nelle chat di gioco online

L’avvento dei social e la possibilità di relazionarsi comodamente dalla propria stanza ha cambiato e migliorato molti aspetti del quotidiano, ma, allo stesso tempo, ha reso più facile ingannare persone e compiere azioni illegali. Nella giornata del 14 ottobre, i carabinieri di Torino hanno arrestato un 27enne di Caltanissetta e un 35enne della provincia di Vicenza con l’accusa di violenza sessuale su minore, pornografia minorile aggravata e detenzione di materiale pedopornografico.

Piattaforme di gioco online per addescare bambini

L’arresto

Il problema sta nelle famiglie e in coloro che hanno creato questi portali

L’inchiesta era già scattata nel settembre del 2021, quando la madre di una minore aveva denunciato uno degli arrestati (che si fingeva donna), dopo aver scovato una. L’uomo aveva conquistato la fiducia della ragazzina, così da spostare il dialogo su WhatsApp, e avanzare richieste di fotografie e video intimi di lei e del fratellino. Anche l’altro indagato avrebbe avuto un comportamento simile. L’intervento della madre, però, è stato decisivo per l’indagine. Dopo aver scoperto ildei suoi bambini, si è rivolta alle forze dell’ordine, che perquisendo uno degli indagati, hanno potuto sequestrare il telefono scoprendo, tra WhatsApp e Telegram, chat incriminanti e che hanno portato a 12 perquisizioni in tutta Italia.Il gip, su richiesta della Procura di Torino ha emesso due ordinanze di custodia cautelare per i due indagati, che avevano convinto una bambina di 9 anni a mandare sullein cui le chiedevano esplicitamente di compiere. Infatti, l’accusa di pedopornografia è aggravata dal reato di violenza sessuale su minore. Gli investigatori si sono resi conto di essere davanti a un circuito più complesso: sono molti i. Questo arresto ha dato il via al sequestro di diversi dispositivi elettronici con migliaia di dati che verranno analizzati. Le vittime adescate sono diverse e il materiale pedopornografico e pornografico che circola tra i vai portali è. Le indagini sono ancora in corso.Come ricorderete, anche Striscia si era occupata di questa piaga virtuale , che sta prendendo il sopravvento sul web: Roberto Lipari ci aveva mostratoche vengono utilizzate spesso da ragazzini, (che pubblicano video antisemiti), o mandano su gruppi pornografici o pedopornografici immagini di ex fidanzate con numeri telefonici. QuestoLo psichiatra Paolo Crepet trova le radici di questi fenomeni nella famiglia e nel “frullatore di immagini e parole” in cui sono immersi i giovani di oggi. Anche coloro che hanno creato queste forme di intrattenimento sono in parte colpevoli per non frenare in qualche modo