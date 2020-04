Revenge porn, denunciati tre amministratori dei canali Telegram

Secondo quanto riferito dalla Polizia in una nota tra i denunciati ci sarebbe un 29enne bergamasco, indagato anche per aver utilizzato il canale Telegram per vendicarsi della ex compagna attraverso il revenge porn.



L'operazione, soprannominata "Drop the Revenge" è riuscita a bloccare tre di questi gruppi Telegram (di cui non faremo il nome per non alimentarne un'eventuale nuova diffusione). Uno di questi annoverava quasi 45mila iscritti con un volume di circa 30mila messaggi al giorno, quasi tutti a sfondo sessuale e in alcuni casi anche pedopornografico.



Perquisizioni e sequestri sono stati effettuati in varie città e proseguiranno anche nei prossimi giorni.



Anche Roberto Lipari si era occupato di analizzare il fenomeno dei reati sempre più diffusi sui social e anche tra minorenni.