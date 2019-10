Philippe Daverio parla delle Panchine di Roma nella sua rubrica MUAGG

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) il secondo appuntamento con il critico d’arte Philippe Daverio e la rubrica “MUAGG-Il museo aggratis”.



L’inviato del tg satirico di Antonio Ricci è a Roma, seduto su una panchina all’inizio di via Imperiale (meglio nota come via dei Fori Imperiali) da cui si possono ammirare «tremila anni di storia senza muoversi».



Dalla Fontana dell’Adriatico, posta alla base dell’Altare della Patria, fino alla Colonna Traiana; dalle cupole barocche, alle colonne di porfido della Basilica Ulpia.



E ancora: i Mercati di Traiano; la Torre delle Milizie, del pieno Medioevo, e la Casa dei Cavalieri di Rodi. Infine, Daverio ricorda il grande muro grigio che Augusto I fece erigere per difendere il foro dagli incendi di Suburra.



In attesa di scoprire le grandi bellezze di Roma raccontate dal nostro inviato, vi riproponiamo il suo primo servizio dedicato a Milano e al Cavallo di Leonardo.