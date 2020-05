urante le dirette può succedere di tutto, anche che un uomo si cali i pantaloni mostrando il sedere a mezza Italia.



E infatti è ciò che è accaduto ieri durante la puntata di Pomeriggio5: nel bel mezzo di un collegamento dal Parco Sempione di Milano, mentre Barbara D'Urso parlava con la sua inviata, un signore sullo sfondo si è abbassato i pantaloncini continuando a camminare con il lato B rivolto alle telecamere.



Lo scopo del servizio era documentare come i milanesi stiano reagendo alla Fase 2, in particolare per quanto riguarda le disposizioni sulle attività possibili all'interno dei parchi, tra cui la corsa.



E proprio uno dei runner si è lasciato andare all'eloquente gesto, passato però in sordina.



L'inviata infatti non si è accorta di nulla, perché era intenta a parlare con Barbara D'Urso. Dal canto suo anche la conduttrice non sembra essersi resa conto dell'accaduto. Siamo pronti a scommettere che se avesse notato la cosa, di certo non sarebbe mancato un siparietto.



Inutile dire che la scenetta non è sfuggita invece ai telespettatori che si sono riversati sui social per commentare quanto appena successo.