Ponte Caffaro, pronto da anni e mai aperto

Il ponte Caffaro, in provincia di Brescia, costruito alla velocità della luce nel 2017, è ancora a un punto morto. Si tratta del terzo ponte che dovrebbe sbloccare la viabilità fra le città di Brescia e Trento, nato come alternativo a quello “vecchio” (fatto in ferro nell’Ottocento) e in cui i camion oltre le quaranta tonnellate non hanno accesso.



Questa situazione di stallo è stata documentata anche da Striscia: il nostro Capitan Ventosa si era recato sul posto per capirci di più su questa magagna.