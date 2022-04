Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna Enrico Lucci che si occupa del Colombia-Gate: come hanno reagito i politici della sinistra italiana alla notizia del coinvolgimento dell’ex premier Massimo D’Alema nella trattativa per la vendita di armi al paese sudamericano?



In fuga – per evitare le domande dell’inviato di Striscia – Piero Fassino, Luca Lotti e Gianni Cuperlo. Mentre Stefano Fassina di Patria e Liberazione prende le difese dell’ex premier: «Ho pensato che non era possibile, ma non ho dubbi sulla correttezza di Massimo D’Alema». C’è chi si dice sorpreso, come Gennaro Migliore di Italia Viva: «Sono rimasto incredulo. Non è stata una cosa divertente: quando ho letto la notizia non ci volevo credere». Più tranchant Laura Boldrini del PD: «Io dalle armi sto sempre lontana».