Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40) Michele Emiliano riceverà il Tapiro d’oro perché è stato battuto da Matteo Renzi e Andrea Orlando alle primarie del Partito Democratico. Intercettato a Bari da Valerio Staffelli, Emiliano ha dichiarato: «Siamo partiti completamente da zero, abbiamo ricevuto 200.000 voti ed esistiamo. Prima non esistevamo. Mi permetterà di dirle anche che non sono riuscito a giocare la partita come avrei voluto, per via del mio problema al tendine. Al di là delle scuse, sono abbastanza contento». Quanto all’essere stato superato dal ministro Orlando, Emiliano ha detto: «Lui è in politica da tanto e ha una bella ditta avviata, mentre noi abbiamo appena aperto».