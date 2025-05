Raffaele Pisu, dal pestifero “Provolino” allo scherzo dell’arresto in diretta a Striscia

Il mitico Raffaele Pisu, pseudonimo di Guerrino Pisu, ha condotto ben 349 puntate dietro al bancone di Striscia. Il suo debutto, in coppia con il nostro Ezio Greggio, risale all’11 dicembre del 1989. Ad accompagnarlo in quest’avventura c’era anche l’indimenticabile “Provolino”, iconico pupazzo pestifero con i “dentoni” ideato dal regista Paul Campani e da Pisu stesso, che ebbe un successo televisivo straordinario.

La natura di comico di razza di Pisu si palesò fin dalla giovinezza. Dopo aver combattuto come partigiano durante il secondo conflitto mondiale, e dopo essere stato incarcerato durante la guerra per più di un anno nella Germania nazista, iniziò il percorso formativo e professionale che lo porterà ad abbracciare il mondo del teatro comico. Nel tempo poi si cimenterà anche come attore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo appunto.

Oggi avrebbe compiuto 100 anni e noi vogliamo ricordalo gioiosamente, con un sorriso, come quelli che lui regalava a tutti gli spettatori. Per voi un mix di alcuni momenti più esilaranti che hanno caratterizzato la sua partecipazione a Striscia: