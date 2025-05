“Incantesimi. La musica non è mai stata così magica”. Il Mago Casanova suona al Piano City Milano domani alle ore 10

Domani, domenica 25 maggio alle ore 10:00, Antonio Casanova sarà protagonista di uno degli appuntamenti più affascinanti di Piano City Milano 2025, con un concerto speciale in via Giovanni Verga.

Piano City Milano è il festival che ogni anno porta la musica del pianoforte in tutta la città, con concerti gratuiti nei luoghi più diversi e inaspettati.

Volto amatissimo della televisione italiana, storico inviato di “Striscia la notizia” e attuale conduttore di “Paperissima Sprint” insieme a Roberta Lanfranchi, Casanova svelerà il suo lato più intimo e sorprendente: quello del pianista, che ha segnato l’inizio del suo percorso artistico, prima del successo come illusionista.

Lo spettacolo, dal titolo evocativo “Incantesimi. La musica non è mai stata così magica”, unirà la forza evocativa delle note con la suggestione dell’arte magica. Un concerto-racconto che intreccia le vite di Frédéric Chopin e Robert-Houdin, padre dell’illusionismo moderno, attraverso le note dei brani più celebri del compositore polacco e illusioni ispirate alla grande tradizione magica. Non mancheranno riferimenti ad altri giganti della musica come Beethoven, Liszt e Bach, in un viaggio tra storie, segreti e incantesimi.

Casanova, infatti, non si limita alla dimensione televisiva: non è nuovo a iniziative fuori dagli schermi, spesso dedicate al sociale o al mondo della scuola. Lo scorso dicembre, ad esempio, ha incontrato gli studenti della scuola Don Luciano Sarti di Castel San Pietro Terme (BO), sorprendendoli con esperimenti di magia e racconti coinvolgenti, come la storia dell’illusionista Maskelyne, che aiutò Churchill e gli Alleati a confondere le truppe naziste durante la Seconda guerra mondiale.

Domani, a Piano City Milano, sarà invece la musica a incantare. E Antonio Casanova è pronto a regalare un momento unico dove note e magia si fondono in un solo, straordinario incantesimo.