Stasera a “Rai Scoglio 24” Pinuccio torna a occuparsi della Rai e dei relativi sprechi. Promosso per meriti sul campo Fabrizio Ferragni, il direttore di Rai English, il canale in inglese della tivù di Stato. Quello, annunciato nel lontano 2018, che non si è mai acceso.



Nonostante questo il direttore è diventato da poco un megadirettore, a capo della Direzione offerta estero, con la responsabilità di altre due strutture, Rai Italia e Rai World Premium.



Eppure a novembre, alle audizioni in Parlamento, l’ad Carlo Fuortes aveva dichiarato che per il momento (e a questo punto, forse per sempre) di far partire Rai English non se ne parla proprio.

Il servizio completo stasera a Striscia la notizia