Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) debutta Roberto Lipari. Comico palermitano, il nuovo inviato del tg satirico è a Fontana Liri (Frosinone), dove il Ministero della Difesa da 26 anni non paga l’Imu per degli alloggi affittati a militari e famiglie.



«Si tratta di circa venti appartamenti per i quali lo Stato non ha mai pagato le tasse dal 1993 – dichiara Gianpio Sarracco, sindaco di Fontana Liri –. Sono 500mila euro che vengono a mancare al nostro comune. Inoltre, se contiamo anche il milione e 200mila euro di tasse sull’immondizia non pagate per altri immobili, il ministero della Difesa deve all’amministrazione oltre un milione e mezzo di euro. Per fortuna, due sentenze della Cassazione ci hanno dato ragione».



Intervistato sull’argomento dal nuovo inviato di Striscia, il ministro della Difesa Lorenzo Guerini promette: «Entro il 31 dicembre procederemo con i pagamenti».