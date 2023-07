«Il mio film di algoritmi e sentimenti, ispirato a Striscia»

Roberto Lipari ci racconta in anteprima "So tutto di te", la sua seconda regia cinematografica. Il conduttore e inviato di Striscia la notizia ha voluto ancora una volta Sergio Friscia al suo fianco, come al bancone del tg satirico, per una commedia sui nostri tempi dominati dalla Rete.

So tutto di te, in uscita su Prime Video il 25 luglio 2023, è una commedia sentimentale satirica, «un film su sentimenti e algoritmi», ci spiega Roberto Lipari, che ne è autore, interprete e regista, «in cui un ragazzo che sbagliava sempre tutto, faceva la cosa sbagliata al momento sbagliato, entra in possesso di un computer in grado di leggere gli algoritmi che riguardano ognuno di noi e inizia ad azzeccare tutto».

Purtroppo, però, scoprirà a sue spese che il dono di entrare nella vita degli altri per scoprirne i desideri più intimi è un potere molto difficile da controllare. A fare da sfondo in tutta la storia c’è il teatro dei pupi del nonno del protagonista, interpretato da Leo Gullotta. Questo ci porta alla metafora del film: quanto siamo pupi nelle nostre vite e quanto spesso siamo in mano ai pupari? «Io onestamente un po’ pupo mi ci sento», ci confida Lipari. «Ogni tanto non sono sicuro che quello che sto comprando è perché lo voglio realmente comprare io, o il film che sto vedendo è perché realmente lo voglio vedere io. Allora ho fatto questo film un po’ anche per ricordare a me stesso che non dobbiamo mai perdere la nostra capacità di scegliere, che è ciò che ci rende umani. Quindi in un mondo in cui si sta perdendo il senso critico, io vorrei tanto difenderlo. Da qui nasce l’idea di So tutto di te».

Roberto Lipari e Sergio Friscia, dal bancone di Striscia a quello cinematografico

Accanto a Lipari un cast di attori e di maestranze quasi tutte siciliane, dove spiccano gli attori Leo Gullotta, Roberta Rigano, Barbara Tabita e Sergio Friscia, suo compagno di bancone alla conduzione di Striscia la notizia. «C’è molta Striscia nel film, perché noi ci siamo messi dietro un bancone volutamente nella stessa posizione che abbiamo da conduttori e abbiamo portato quel brio e quell’allegria che trasmettiamo a Striscia e che Striscia ci ha regalato, all’interno di questo film».