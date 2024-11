Oggi a Striscia: Comune di Roma e borse di studio “fantasma”. Il giorno dopo i servizi di Morello ricompare il concorso mai partito (ma i dubbi restano)

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Moreno Morello torna a parlare di “Roma per i giovani”, iniziativa del Comune di Roma ribattezzata dalla testata Roma Today il “concorso mai partito”. Dopo aver stanziato 350.000 euro e averne usati ben 309.000 per un concerto che promuovesse il progetto, infatti, delle sei borse di studio annunciate dal Comune non c’era più alcuna traccia.

Fino all’altro ieri, quando, appena un giorno dopo i servizi di Striscia, è stata organizzata una presentazione per dare il via al concorso. «Peccato che, vista la risicata somma residua, le condizioni siano cambiate», rivela Morello, che spiega: «La giuria è composta da associazioni culturali, mentre il progetto originario ipotizzava la presenza di rappresentanti di Roma Capitale, del mondo universitario e dell’Ufficio regionale scolastico del Lazio». Quest’ultimo, interpellato dall’inviato, fa sapere di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione inerente al concorso.

E ancora: «Il premio prima era destinato a giovani studenti, ora è aperto anche a chi vive o solo lavora a Roma. E ai vincitori non rimarranno nemmeno le briciole di questo progetto da 350.000 euro», continua l’inviato. E le borse di studio? Il dubbio resta: non è che il concorso era in realtà un pretesto per organizzare un concerto – a spese del Comune di Roma – e così impedire che la rassegna musicale Rock in Roma traslocasse da Capannelle al Comune di Fiumicino?

Qui sotto un’anticipazione: il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).