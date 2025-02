Rose Villain: look nerazzurro tra abito e capelli per far pace con gli interisti?

Rose Villain la collana ce l’ha ma tutti, nel suo caso, sono concentrati sulla sua interpretazione di Fuorilegge e – semmai – sulla girandola di trasparenze dell’abito per la finale di Sanremo 2025. Un altro dettaglio però sembra simbolico, dopo le polemiche delle scorse ore. No, non su gioielli o abiti: una querelle tutta legata al mondo del tifo calcistico.

Tanti tifosi non hanno infatti apprezzato la risposta della cantante alla domanda su quale opzione avrebbe preferito, tra un’ipotetica retrocessione dell’Inter in B o una sua vittoria a Sanremo. «Dispiace per l’Inter» la risposta, tifosi inevitabilmente piccati. In effetti il mondo nerazzurro un motivo per risentirsi ce l’ha: Rose ha partecipato con Tananai e Madame alla canzone celebrativa della seconda stella conquistata dalla squadra allenata da Simone Inzaghi.

Rose Villain, intervistata da Radio Zeta, è tornata così sull’argomento: «Stavo scherzando perché sono due cose impossibili. L’Inter non andrà in Serie B e io non vincerò Sanremo. Nell’impossibilità ho detto son qua a Sanremo…Ma io sono super tifosa, forza Inter sempre. Io non rubo il campionato e in Serie B non son mai stata».

L’urlo «Si ‘na pret’» la prima sera

Rose Villain Sanremo 2025

Durante la prima serata di Sanremo l’interprete milanese è scesa dalle scale dell’Ariston in maniera elegantissima. Capelli blu e vestito rosso fuoco, quasi “gabibbico”. Tra i “sei bellissima” e i “sei meravigliosa” svetta altissimo un urlo su tutti: «Si ‘na pret’»!

In tanti si sono interrogati sul significato della colorita espressione campana. Letteralmente significa «sei una pietra»: è sicuramente un complimento, un omaggio alla bellezza statuaria dell’artista veicolato da un’espressione dialettale che molti campani sul web definiscono tipica del “cuozzo” napoletano. Rose comunque ha preso con simpatia il siparietto andato in onda tanto che sui propri canali social ha poi ripostato il momento aggiungendo l’emblematica emoji di una pietra.

A pronunciare la frase diventata oggi un meme virale è stato un imprenditore trentenne salernitano che, per la prima volta a Sanremo, non ha saputo trattenersi dal gridare la propria ammirazione verso la Villain. Ci ha tenuto ad assicurare che il suo era senza ombra di dubbio un complimento di cuore.