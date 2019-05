Poche ore dopo arriva la replica, involontaria, della Isoardi. Nel bel mezzo della "Prova del cuoco" la conduttrice si è vista recapitare un mazzo di rose in trasmissione, dono di un anonimo ammiratore che si firma O.B.



L'imbarazzata Elisa ha preferito scherzare sull'accaduto ipotizzando che fossero le iniziali di Orietta Berti, mentre in rete la versione più quotata è che le due lettere stessero per Orsetto Bianco, come il peluche che accompagnava l'omaggio floreale.

Da qui il dubbio che il mittente potesse essere lo stesso Salvini, definito Orso proprio dalla presentatrice in un'intervista di qualche tempo fa: "Matteo è un orso, un uomo che non si spreca in facili complimenti".

Sospetto avvalorato dal bigliettino che recitava: "Vuoi un mondo a colori? I colori ce li hai già, usiamoli insieme. Ricomincerai a sognare".





Noi tifiamo per l'amore.