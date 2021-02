Sanremo 2021, Bugo e Morgan di nuovo insieme? I fan sognano già

Bugo e Morgan di nuovo insieme sul palco di Sanremo per la serata dei duetti. È questa l'indiscrezione che circola da qualche ora in rete e che fa già sognare i fan.



Nessuna conferma, anzi. Come si legge sul sito di Radio Italia, a innescare le voci sul web sarebbe stata la pagina Wikipedia dedicata a Sanremo 2021, dove è comparso uno schema in cui sono riportati i cantanti in gara e i duetti della serata dedicata alle cover.



Qui si leggeva che Bugo avrebbe duettato con Morgan sul brano "Ci vuole un fiore" di Sergio Endrigo. Ma la notizia non era ufficiale, anzi.



Chiunque può andare su Wikipedia e scrivere informazioni inesatte e non verificate, ma tanto è bastato per scatenare il gossip. La lista, infatti, è stata prontamente rimossa, ma il danno ormai era fatto.