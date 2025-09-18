Selvaggia Lucarelli e i presunti finti “sold out” di Fedez. Ma Striscia già nel 2019 svelava i “tutto esaurito” farlocchi

Come riporta Fanpage, Selvaggia Lucarelli – attraverso la sua newsletter Vale Tutto – avrebbe indagato sulla vendita dei biglietti del prossimo concerto di Fedez, in programma il 19 settembre al Forum di Assago. Tutto partirebbe dalla segnalazione di una ragazza, Angela, che aveva comprato tre biglietti ma non riusciva a rivenderli. Un dettaglio che avrebbe spinto la giornalista ad andare più a fondo nella questione.

Secondo quanto emerso, la prima anomalia riguarderebbe TicketOne: per i concerti al Forum con posti numerati, come quelli di Modà, Mengoni o Venditti, è disponibile la mappa interattiva per scegliere i posti rimasti. Per l’evento di Fedez, invece, la funzione “Scelta in pianta” sarebbe improvvisamente scomparsa, rendendo complicato capire l’effettiva disponibilità.

Ma non solo. Anche su FanSALE, la piattaforma ufficiale di rivendita a prezzo di costo, mancherebbe il solito banner che rimanda al servizio, presente invece per gli altri artisti. Tutto questo, insomma, farebbe pensare che il “tutto esaurito” annunciato non sia così limpido come sembra.

E a proposito di finti sold out, Striscia la notizia se ne era già occupata in passato. Il 28 maggio 2019, infatti, Pinuccio aveva portato in onda un servizio proprio sul tema. L’inviato mostrò il documento C1 relativo a un concerto di Luciano Ligabue in Calabria: a fronte di circa 11 mila spettatori presenti, più di 1200 biglietti risultavano omaggio. Nel dettaglio: 11.726 ticket emessi, 10.474 venduti a prezzo pieno e ben 1252 regalati.

Non era un caso isolato. Pinuccio rivelò anche comunicazioni interne di Friends & Partners indirizzate ai promoter locali, in cui si chiedeva di riempire i palazzetti con omaggi o biglietti svenduti a 50 centesimi. Nella lista comparivano concerti di Emma, Nek, Max Pezzali, Francesco Renga e persino Biagio Antonacci…

Ecco il servizio in questione:

Insomma, già allora Striscia aveva mostrato come dietro i grandi annunci di sold out potessero nascondersi parecchi trucchetti.