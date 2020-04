Striscia Emoji Challenge: ecco le soluzioni

In tempo di quarantena ci si deve pur intrattenere in qualche modo. Ecco perché abbiamo pensato di ingannare il tempo lanciandovi una sfida, la Striscia Emoji Challenge.



Sui social, infatti, ha preso piede questo nuovo tormentone per coinvolgere gli utenti a indovinare alcuni personaggi sulla base di alcuni indizi rappresentati proprio dalle emoji, le "faccine" e i "disegnini" comuni in tutte le chat.



Abbiamo pensato alle caratteristiche dei personaggi che popolano Striscia la notizia ed ecco cosa ne è venuto fuori.



Sotto ogni foto troverete le soluzioni.