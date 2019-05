Striscia la notizia con Vittorio Brumotti ha svolto una inchiesta a Reggio Emilia sul fenomeno dello spaccio di stupefacenti nel quartiere Marconi, antistante la stazione ferroviaria. Un luogo trafficato e frequentato da pendolari, famiglie e bambini. Le telecamere di Striscia hanno documentato l'azione di un finto acquirente che ha "agganciato" uno spacciatore nei pressi della stazione. Alla richiesta di cocaina e non avendola con sé, il pusher ha accompagnato il finto cliente in una via vicina alla stazione, dove la dose è stata consegnata dall'intermediario. L'uomo è stato smascherato da Vittorio Brumotti e ha tentato la fuga in bici. Avvisati dall'inviato di Striscia la notizia, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, recuperando anche la dose di cocaina che era stata buttata per terra. I due indagati sono stati denunciati a piede libero.