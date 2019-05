Ancora ottimi ascolti per Striscia la notizia, che ieri, venerdì 21 dicembre, è stato, per il terzo giorno consecutivo, il programma più visto della giornata con 4.414.000 telespettatori e il 19.21% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha ottenuto il 21.39% di share. Alle 21.33, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi che superano i 5 milioni e 700mila di telespettatori (5.719.206 telespettatori), pari al 24.58% di share e al 26.16% di share sul pubblico attivo.