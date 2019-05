Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio torna a parlare del mondo dei concerti live in Italia e delle principali società che li organizzano: Friends & Partners Group di Ferdinando Salzano, Vivo Concerti (dove lavora la moglie di Salzano, ndr), Vertigo e Di and Gi, controllate da CTS Eventim. Inoltre, tutte mettono in vendita i biglietti dei concerti tramite TicketOne.



«Secondo voi di chi è TicketOne?», si domanda Laudadio. Poi spiega: «Principalmente di CTS Eventim, ma dentro c’è anche Salzano». E precisa: «Questo non lo diciamo noi. È scritto nero su bianco sull’istruttoria dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), che ipotizza l’abuso di posizione dominante da parte di TicketOne, CTS Eventim e tutte le società a loro collegate, accusate peraltro di aver attuato azioni di boicottaggio e ritorsione nell’organizzazione dei concerti a danno di alcune società concorrenti».



Per capire se gli artisti siano a conoscenza di tutto quello che sembra girare attorno al loro nome e all’organizzazione dei loro concerti, Laudadio si è recato da Jack Savoretti per informarlo che la proprietaria della struttura che ha ospitato il suo evento live ha denunciato un ricatto da parte di Vivo Concerti: la società avrebbe fatto pressioni per vendere tutti i biglietti tramite TicketOne.



Alla rivelazione dell’inviato, il cantante risponde: «Non sapevo. Grazie che ci hai informato, altrimenti non avrei saputo niente. Ne parlerò con la mia squadra».