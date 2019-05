Striscia la notizia, Luca Abete in tour con “Non ci ferma nessuno”

Riparte per il quinto anno il tour motivazionale dell’inviato di Striscia la notizia #NonCiFermaNessuno, in collaborazione con l’Associazione Marameo. Il tour durerà tre mesi per incontrare i giovani di tutta Italia. Oggi appuntamento all’Università Milano Bicocca.



“Se da una parte in molti ci dicono di restare con i piedi per terra e che sognare è un’illusione, - spiega Abete in una intervista a Il Giorno - dall’altra con questo format vogliamo dimostrare che inseguire i propri sogni e provare a spiccare il volo è un diritto di tutti”. La campagna social ha ricevuto la medaglia del presidente della Repubblica con il patrocinio del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Nella conferenza vengono coinvolti gli studenti per raccontare un po’ della loro vita, del coraggio, delle passioni e della voglia di non abbattersi al primo ostacolo. Tra le novità dell’edizione 2019 del tour c’è anche un brano inedito intitolato “Non ci ferma nessuno” interpretato da Patrizio Santo con Luca Abete.



“Non riparerà di certo la vostra auto rotta in garage. Non farà aumentare il vostro conto in banca. Non vi toglierà di torno tutti i rompiscatole. Ma un po’ di sano ottimismo può di certo migliorare la vita”, conclude Abete.