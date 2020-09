Tornano i grandi format di Striscia la notizia: da stasera al via “4 parcheggianti”, una nuova serie di appuntamenti sulla sosta abusiva napoletana.



Sono quattro le categorie che Luca Abete prenderà in esame: location, menù, servizio e conto. Ma, come per ogni sfida televisiva che si rispetti, l’inviato del tg satirico potrà con il suo voto confermare o ribaltare il risultato finale.



Tra i concorrenti della puntata di stasera, c’è chi “lavora” accanto all’Agenzia delle Entrate e chi di fronte alla caserma dei Carabinieri, chi assieme al parcheggio vende pacchetti di sigarette di contrabbando, chi propone abbonamenti mensili e chi, addirittura, dichiara di percepire il reddito di cittadinanza.



Tutti ignari di concorrere alla conquista del prestigioso “barile rosso” – il premio che Luca Abete consegnerà al vincitore –, un barattolo di vernice che servirà per delimitare gli spazi dei parcheggi abusivi.