Striscia la notizia, Tapiro d'oro a Belen Rodriguez

Tapiro d'oro per Belen Rodriguez! La showgirl argentina è stata fermata, qualche giorno fa, dalla polizia a Milano perché si è messa in piedi sul sedile del Suv sul quale viaggiva e si è sposta a mezzo busto fuori dal tettuccio. Intercettata da Valerio Staffelli, Belen ha affermato: "Era il mio compleanno (20 settembre, ndr), non ho pagato io la multa e non so l'importo". La conduttrice di "Tu Si Que Vales", sollecitata da Staffelli, ha ammesso di essere single al momento, dopo la rottura con il motociclista Andrea Iannone: "Sono fidanzata da quindici anni - ha specificato - e non ho mai tradito", riferendosi ai rumor di un presunto tradimento dell'ex fidanzato.



Per Belen è l'ennesimo Tapiro d'oro conquistato e si attesta a 26, battendo ancora una volta Fiorello fermo a 25. La showgirl diventa così il personaggio più attapirato della storia.