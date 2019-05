Striscia la notizia, Trombetta spintonato e insultato a Roma

Riccardo Trombetta è stato spintonato e insultato a Roma in un bar che fa pagare di più gli stranieri. L'inviato di Striscia la notizia si occupa in particolare di un bar nel centro di Roma, vicino al Colosseo, che fa pagare di più gli stranieri. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, l’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha mandato alcuni attori a verificare. Per un tramezzino con prosciutto e formaggio e una spremuta d’arancia, l’attore italiano ha pagato 6,50 euro, mentre quelli stranieri hanno pagato 16,70 euro in un caso e 19 euro nell’altro.



Trombetta è quindi andato al bar a chiedere spiegazioni sulla differenza di prezzo, ma è stato spintonato e insultato dal proprietario, che tra l’altro gli ha detto: «Io sono romano e faccio quello che ca**o mi pare a Roma. Non rompere il ca**o a me. Spegni questa telecamera o te la rompo».



Trombetta ha incalzato: «Praticamente fate pagare la tassa di soggiorno agli stranieri?». Il gestore ha risposto: «Lo Stato ha messo la tassa di soggiorno agli alberghi e io la metto al mio bar». Durante tutto l’incontro l’inviato di Striscia è stato oggetto di insulti molto coloriti.