Striscia la notizia mostra il nuovo inquilino della casa del Grande Fratello Vip. Sono giunte a Striscia diverse segnalazioni su un topo che abiterebbe la casa più spiata d’Italia. Il tg satirico ideato da Antonio Ricci ha voluto vederci chiaro: nelle immagini che manderà in onda, in effetti, si vede il roditore girare indisturbato in una delle camere da letto del reality show.