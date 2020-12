Grande successo per il ritorno della coppia Greggio-Iacchetti a Striscia la notizia. Ieri, lunedì 7 dicembre 2020, il Tg satirico di Antonio Ricci è stato il programma più visto della giornata con 5.071.000 telespettatori e il 18.40% di share. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, ha ottenuto il 21.09% di share.



Alle 21:37, lo storico varietà condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha raggiunto picchi di 5.719.000 telespettatori, pari al 20.70% di share e al 23.17% di share sul target 15-64 anni.



Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «Dopo il bellissimo inizio di stagione con il duo Ficarra e Picone (ai quali rinnoviamo il nostro auspicio e desiderio di rivederli presto a Striscia), ieri dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci sono tornati gli esplosivi Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti e, come era stato per i colleghi che li hanno preceduti, è stato un grande successo. Grazie al talento di Antonio Ricci e del suo meraviglioso gruppo di lavoro, Striscia la notizia è sempre di più un punto di riferimento per i telespettatori di Canale 5, garanzia ogni giorno di alti ascolti e televisione di grande qualità».