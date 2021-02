Un’esibizione live lampo, quella di Syria, che ha fatto incursione durante l’ultima puntata di Striscia la notizia.

La cantante è apparsa a sorpresa davanti alle telecamere cantando “Io che non vivo senza te”, celebre brano di Pino Donaggio eseguito a cappella di fronte a Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.



“Iocanto” è l’hashtag che l’interprete ha voluto lanciare, cercando di attirare l’attenzione sul difficile momento che stanno vivendo i lavoratori dello spettacolo: musicisti, cantanti, attori e addetti ai lavori, penalizzati dalle chiusure di cinema, teatri e dalle restrizioni anti-Covid.



“Questo è un movimento che parte dal desiderio di far sapere che noi lavoratori della musica siamo fermi, aspettiamo. Ma lavoriamo in teatro, facciamo concerti: abbiamo voglia di ritornare”, ha detto Syria interrogata dai conduttori di Striscia. “Nell’attesa mi sono organizzata: vado in giro, esco fuori, non ho più voglia di farlo con un telefonino davanti sui social, chiusa a casa tra quattro mura. Ho bisogno di uscire, di cantare, di dar sfogo a questa attesa e nel frattempo invito tutti i colleghi a farlo”.

La bella irruzione di Syria nel bel mezzo del tg satirico arriva dopo le performance a Milano in Galleria Vittorio Emanuele e a Roma allo Stadio Olimpico.

“Deve essere un movimento, dobbiamo unirci e farci sentire. Tutti in giro a cantare, ballare, recitare”, dice la cantante rivolgendosi agli altri professionisti dello spettacolo.



“Tutta Striscia si unisce a questa iniziativa sperando che il governo affronti la situazione il prima possibile”, conclude Ezio Greggio.